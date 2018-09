Mit dem Sommer neigt sich auch die Großbaustellen-Saison in der Stadt Zwettl schön langsam dem Ende zu. Schwarzenauer Straße und Kampbrücke, die im Juli und August gesperrt waren, sind bereits wieder offen, die Raika-Baustelle schreitet voran (der Kran wird dieser Tage abgebaut), und die Straßenarbeiten in der unteren Landstraße sollen in wenigen Wochen der Vergangenheit angehören.

Allen Unkenrufen zum Trotz gab es im Zwettler Baustellensommer weniger Probleme als befürchtet, das vorhergesagte Verkehrschaos blieb ebenso aus wie ein Geschäftesterben. Selbst der Schulbeginn ging verkehrstechnisch über die Bühne wie immer – mit den üblichen Staus zwar, aber ohne sonstige gröbere Vorkommnisse. Die Öffnung des Postbergs stadteinwärts hat sich ebenfalls bewährt – eine Regelung, die viele gerne auch in Zukunft beibehalten würden. Wer noch am ehesten „leiden“ muss(te), waren die Fußgänger in der unteren Landstraße.

Was lehrt unsereins das? Man soll nicht immer gleich den Teufel an die Wand malen.