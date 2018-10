Was wären unsere Dörfer ohne Nahversorger? Sie halten nicht nur alle wichtigen Dinge des täglichen Bedarfs bereit, sie schaffen nicht nur Arbeitsplätze und regionale Wertschöpfung, sie sind auch ein kommunikatives Zentrum in den Orten. Deshalb werden die Nahversorger jährlich mit der – derzeit wieder laufenden und von der NÖN unterstützten – Aktion „nah, sicher!“ in den Mittelpunkt gerückt.

Einen wichtigen Beitrag zur Nahversorgung leisten aber auch unsere Direktvermarkter. Ob im Bauernladen, am Bauernmarkt oder im Hofladen – alles, was von den Landwirten erzeugt werden kann, wird hier angeboten.

Neuerdings findet man auch immer mehr Selbstbedienungsläden, die bäuerliche Produkte anbieten, ganz ohne Personal und damit effizient und auf reiner Vertrauensbasis. Jener in Spielberg in der Gemeinde Bad Trauntein war einer der ersten, jene in Langschlag und Grafenschlag folgten. Und sie funktionieren – ein Beweis dafür, dass den Menschen Regio nalität und das Wissen um die Herkunft dessen, was sie essen, immer wichtiger werden.