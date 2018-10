Immer häufiger kann man beobachten, dass an bestimmten Plätzen in Umfahrungs-Nähe Fahrzeuge abgestellt werden und dort den Tag über verbleiben. Es sind die Fahrzeuge von Pendlern, die Fahrgemeinschaften bilden und mit einem Arbeitskollegen weiterfahren.

Solche Park&Drive-Plätze (ähnlich jenen bei Bahnhöfen) wurden in Zwettl beim Bau der Umfahrung scheinbar vergessen, wie auch die Zwettler Freiheitlichen schon im Vorjahr öffentlich kritisierten. Denn während die Umfahrung für einen Außenstehenden bereits längst fertig ist – immerhin „läuft“ sie bereits seit mehr als einem Jahr –, ist sie das für die Fachleute nach wie vor nicht. Insofern sind jetzt derartige Park&Drive-Plätze in Planung und werden hoffentlich in absehbarer Zeit auch verwirklicht.

Für Pendler bringen solche Parkplätze und damit die Möglichkeit, gemeinsam Wege zurückzulegen, nämlich zahlreiche Vorteile, vor allem auch in finanzielle Hinsicht durch geringere Sprit-Kosten. Aber nicht zuletzt wären sie auch im Sinne des Umweltschutzes gewinnbringend.