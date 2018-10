Die Gemeinderatswahl 2020 wirft ihre Schatten voraus, das große Sesselrücken hat begonnen.

Angela Fichtinger und Herbert Gottsbachner übergaben ihr Bürgermeisteramt bereits, Johann Hölzl wird es im Spätherbst tun, Zwettls Stadt-Chef Herbert Prinz gab seinen Rücktritt am Montag – für viele doch überraschend – bekannt und beendete damit sämtliche Gerüchte und Spekulationen, die in der Bezirkshauptstadt kursierten. Einige weitere Gemeindeoberhäupter im Bezirk dürften ihrem Beispiel wohl noch folgen und ihre Sessel räumen, um ihren Nachfolgern eine Einarbeitungsphase vor dem Gang in die Wahl zu ermöglichen.

Bedauerlich ist, dass wir vom Ziel, mehr Frauen an der Spitze unserer Kommunen zu haben, momentan wieder etwas weiter entfernt sind. Andrea Wiesmüller konnte sich in Zwettl nicht gegen den Bauernbund durchsetzen, und Angela Fichtinger hat ihr Amt in männliche Hände gelegt. Aber noch ist nicht aller Tage Abend, noch haben wir zwei Bürgermeisterinnen und drei weibliche Vize. Und wer weiß, vielleicht geht noch eine Quereinsteigerin ins Rennen.