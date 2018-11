Den Job verloren? Mit der Firma gescheitert? Vom Mann verlassen worden? Oder doch den neuesten Flachbildfernseher auf Pump gekauft oder den Urlaub mit einem Kredit finanziert?

Die Gründe, warum man zahlungsunfähig wird, sind vielfältig, manchmal selbst verschuldet, manchmal tappt man völlig unerwartet in die Schuldenfalle. Gut, dass es da eine Schuldnerberatung wie jene in Zwettl gibt, die Menschen in finanziellen Nöten wieder aus diesem „Loch“ heraushilft. Die Waldviertler sind durchschnittlich mit über 57.000 Euro pro Kopf verschuldet, ein schöner „Brocken“ Geld. Dabei ist die Durchschnitts-Pro-Kopf-Verschuldung landesweit noch weitaus höher, sie liegt bei über 97.000 Euro.

Nachdem die Abwicklung von Privatinsolvenzen vereinfacht wurde, ist deren Zahl in die Höhe geschnellt. Im Bezirk Gmünd etwa wurden laut Creditreform um 162,5 % mehr Fälle eröffnet. Da sticht Zwettl mit einem Minus – als einziger Bezirk – deutlich hervor. Wir sind so oft das Schlusslicht, ob bei der Kaufkraft oder beim Einkommen. Deshalb tut‘s gut, eine Statistik einmal positiv anzuführen.