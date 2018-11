Vandalenakte, Müllberge, Saufgelage … Immer wieder sorgte in letzter Zeit der Spielplatz in der Promenade in Zwettl für Probleme, seitens der Eltern hagelte es wiederholt Beschwerden. Das gipfelte darin, dass im März dieses Jahres der Spielplatz sogar zur Schutzzone erklärt wurde, was verstärkte Polizeikontrollen nach sich zog.

Ein Hauptübel war der Erdhügel samt Tunnel, der den Kindern Platz zum Verstecken bieten sollte, stattdessen aber Jugendlichen Sichtschutz für Alkoholexzesse gab.

Nachdem der Platz auch insgesamt bereits in die Jahre gekommen war, beschäftigt man sich seitens der Gemeinde nun schon seit geraumer Zeit mit Plänen für eine Sanierung und Neugestaltung. Und diese ist derzeit im Laufen. Als ein wesentlicher Schritt wurde jetzt der berüchtigte Hügel mit dem Tunnel beseitigt. Ein guter und wichtiger Schritt, der sicher dazu beitragen wird, dass der Kinderspielplatz in Zukunft wieder den Kindern gehört. Und sonst niemandem.