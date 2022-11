Richtig gut

Das ganze Wochenende haben wir mit den beiden Hoch- und Betonbauern Jonas Schulner aus Groß Gerungs und seinem WM-Partner Oliver Waily aus Waldenstein (Bezirk Gmünd) mitgefiebert, jede Pressemeldung von World-Skills Austria mit Spannung erwartet. Großartig die Leistung der beiden jungen Männer, erst Anfang 20 und schon Weltmeister.

Natürlich ist das die Leistung der beiden, doch Jonas Schulner betonte, dass ohne die ausbildende Firma Leyrer+Graf und die Freistellung für ein sechswöchiges vorbereitendes Training an der Berufsschule in Wien sie nie zu diesem Erfolg gekommen wären. Der Erfolg der Zwei ist somit auch einer der Ausbildner und des Arbeitgebers. Sie alle sind Vorbilder für Betriebe und Lehrlinge in der Region und jene, die bei uns eine Lehrstelle annehmen möchten. Aussicht auf beruflichen Erfolg könnte in Zukunft DAS Kriterium sein, sich hier in der Region eine Lehrstelle zu suchen.