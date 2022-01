Schafft Not-Wohnungen!

Die Frauenberatung Waldviertel mit Sitz in Zwettl verzeichnet einen Anstieg an Beratungen, in denen Gewalt eine Rolle spielt: Es sind um 30 bis 40 Prozent mehr, sagt Sonja Hahnl im Interview. Das ist eine hohe Zahl, zu hoch.

Gewalt gegen Frauen ist ein massives Problem, das nicht erst bei Femiziden beginnt. Und mit Betroffenheit allein lässt sich dies nicht verhindern. Die Lösungskonzepte sind bekannt, für die Umsetzung braucht es allerdings eine aktive Frauenpolitik, die bis ins Waldviertel hinein reicht.

Ein Frauenwohnhaus im ganzen Waldviertel ist zu wenig, jede Bezirksstadt muss eine solche vorweisen können. Dazu braucht es nur den politischen Willen, um die Finanzierung sicherstellen zu können. Frauen müssen Schutz erhalten, wenn sie ihn brauchen. Denn – und das muss man sich immer vor Augen führen: Gewalt gegen Frauen ist keine Privatsache.