Schaut wild aus

Wer gerne in der Stadt Zwettl am Kampufer spazieren geht, hat sicher schon die umgestürzten Bäume gesehen, die in den Fluss hin ein ragen. Die Biber, die sich in den Flussauen der Stadt sehr wohl fühlen, ernten gerade ihre Wintermahlzeit, mit Vorliebe sind das Weiden, von der Rinde bis zum Ast. Für den einen mag diese herumliegende Zerstörung ungepflegt aussehen, andere wiederum könnten Gefährdung durch Rückstau bei Hochwasser befürchten. Ärgern braucht man sich über die „Wildnis“ aber nicht.

Viele Jahrzehnte war der Biber in unserer Region ausgestorben, nur seine strenge Unter-Schutz-Stellung hat ihn hier wieder heimisch gemacht. Natürlich muss er sich ernähren, auch im Winter, wenn es kaum Wasserpflanzen gibt. Die Stadtführung von Zwettl geht pragmatisch mit seiner Zerstörung um und lässt ihm sein „Essen“ liegen. Bravo für diese Haltung!