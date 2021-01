Die Situation bleibt angespannt: Noch immer bewegen sich die Coronazahlen im Bezirk Zwettl auf sehr hohem Niveau. Die 7-Tages-Inzidenz betrug vor Redaktionsschluss am Dienstag 242. Zur Erinnerung: Die Bundesregierung strebt einen Wert von 50 oder darunter an.

Nach gut zehn Monaten mit dem Virus sind die Rettungskräfte im Bezirk am Limit. Beim Arbeitersamariterbund Groß Gerungs war es das einsatzreichste Jahr bisher. Bezirksstellengeschäftsführer des Zwettler Roten Kreuz, Manfred Ehrgott, berichtet von „streichfähigen“ Mitarbeitern nach langen Arbeitstagen. Unter dem Lockdown leidet die Gemeinschaft, die Vereine können sich nicht regelmäßig treffen. Gleichzeitig kämpfen die Ortsstellen darum, genug Zivildiener für den Sommer zu finden.

Was wir alle machen können, um die Einsatzkräfte zu entlasten? Die Antwort darauf gibt Ehrgott selbst: Konsequenter sein. Sich an die Maßnahmen halten. Auf Abstand achten. Es ist nicht so schwer.