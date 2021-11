Siegrezept

Bevor sich die Herbstsaison ihrem Ende zuneigt ist noch einmal Derby-Time im Waldviertel angesagt. Zwettl gastiert am Freitag in Waidhofen. Und die Vorzeichen sind, wie man das noch vor ein paar Wochen nicht erwarten musste. So sehr Trainer Lukas Meisner das auch beteuert: Ganz wurscht wird‘s den Zwettlern nicht, wenn Waidhofen in der Tabelle vorbeizieht, dann die Nummer eins der Hauptgruppe Waldviertel ist. Denn genau das steht eigentlich außer Diskussion. Mit seinen Möglichkeiten wäre Zwettl über die beiden anderen W4-Vertreter zu stellen. In Vollbesetzung wäre der SC Zwettl ein Big Player in der Landesliga. Dass er das nach einem Top-Saisonstart derzeit nicht mehr ist, liegt einerseits an den vielen Ausfällen, andererseits an der abhandengekommenen Offensiv-Form. Das Zwettler Rezept für den Derby-Sieg ist also denkbar einfach, gleichzeitig aber auch nicht: Die Chancen nutzen, das Tor wieder treffen, zurück zur alten Form finden.