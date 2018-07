Auch wenn König Fußball auch in der Sommerpause die Nachrichten beherrscht, lohnt ein Blick auf die facettenreiche Sportwelt dahinter. Denn engagierte Waldviertler sorgen für immer mehr Farbtupfer in der Region. Im Paintballsportverein in Allentsteig wird jetzt zusätzlich mit Pfeil und Bogen hantiert und im Zwettltal-Stadion maßen sich Bogenschützen aus ganz Österreich. Zuletzt lachten die Baseballer aus der Zeitung, feierten den eroberten dritten Rang, und im August radeln bei der WM im Mountainbike-Orienteering bis zu 30 Nationen aus aller Welt über Waldviertler Stock und Stein.

Die erfreulichste Nachricht kommt von den Zwettler Eishockey-Assen. Obmann Karl Kuchelbacher zog im Hintergrund die Fäden und stellte eine hoffentlich schlagkräftige neue Truppe zusammen. Die tolle Atmosphäre im Zwettltal, wenn zwölf „Eishackler“ bei Flutlicht über den Platz schlittern, wurde im Winter schmerzlich vermisst, jetzt wird sie endlich wiederbelebt. Die Vorzeichen sollen diesmal ganz anders sein. Müssen sie auch, wenn der EHC keine Eintagsfliege bleiben will. Der Obmann weiß, ohne Jugend ist kein Verein auf Dauer überlebensfähig. Diese steigert auch die Identifikation mit dem Verein, womit die gewohnt gute Stimmung rund um den Platz wieder vorprogrammiert ist.