Da hat sich König Fußball wieder etwas ausgedacht. Es ist schon wirklich ein besonderer Zufall: Ausgerechnet jene sechs (!) Teams, die – Stand jetzt – in der Tabelle vor Schlusslicht Zwettl liegen, bieten sich im Restprogramm der Braustädter bis zur Winterpause der Reihe nach als Gegner an. Jetzt können die Blau-Weißen beweisen, dass sie es doch drauf haben, ihnen lediglich die Glücksgöttin Fortuna bei der Auslosung nicht hold war.

Die Vorzeichen stehen immerhin besser, weil sich das Jammern quasi von hinten nach vorne verlagert, sich die Defensive zuletzt – wie gegen Gaflenz und Kottingbrunn ersichtlich – stabilisiert hat, während gleichzeitig neue Probleme in der Offensive auftauchen. Man bringt den letzten Pass nicht an, und wenn doch, dann braucht man wieder zu viele Chancen. Doch jetzt soll ja Stefan Gruber Abhilfe schaffen. Der Torjäger vergangener Jahre hat sich, gerade als er begann, in Zwettl Fuß zu fassen, mit einer Tätlichkeit und drei Spielen Sperre selbst ins Abseits getreten. Er scheint jetzt heiß auf mehr zu sein.

Gut so! Denn wenn es jetzt nicht klappt, hat der SC Zwettl ärgere Probleme als angenommen. Einen besseren Vergleich als gegen diese sechs direkten Konkurrenten gibt es nicht.

Man darf gespannt sein...