Ein neues Kapitel für URW

Man muss kein großer Prophet sein: Wie es aussieht, werden im Herbst drei Teams unter Flagge der Union Volleyball Waldviertel auf Bundesliga-Niveau spielen. Neben den Nordmännern in der Austrian Volley League hat das zweite Herren-Team den Aufstieg in die AVL 2 fixiert. Die Frauen stehen mit einem Bein auch schon dort.

Der Verein schlägt ein weiteres Erfolgskapitel auf. So überraschend der Aufstieg der Zweier-Herren kam, so deutlich zeigt er die Top-Entwicklung dieser jungen Truppe. Dass die Damen schon in der ersten Saison in rot-schwarz um den Aufstieg spielen, ist ein Riesenerfolg. So kreiert URW weiter Superlative – auch wenn die Saison der AVL-Herren verkorkst war. Drei Bundesliga-Teams aus einem Verein sind im Sport-Waldviertel einzigartig.

Damit wachsen auch die Herausforderungen – sportlicher und organisatorischer Natur. Unter anderem müssen künftig zwei, wohl eher drei Teams in ganz Österreich auf Achse sein. Und das alles in Zeiten steigender Energiekosten…

Das soll die Partylaune aber nicht verderben. Der Erfolg ist gigantisch. Gratuliere zum Aufstieg!