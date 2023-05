Wenn nicht jetzt, ...

Auf so etwas haben viele schon lange gewartet – das die Zwettler Kicker endlich einmal ihr Potenzial zeigen. Das gelang bisher in der Rückrunde bestenfalls in Ansätzen, teils gar nicht. Es zeugt durchaus von der Qualität der Mannschaft, dass sie trotzdem an der Tabellenspitze steht – auch wenn dazu die ebenso unstete Konkurrenz ihren Teil beigetragen hat.

Aber am Freitag in Schrems hat man gesehen, was in der Mannschaft steckt, wie sie einen (zugegeben, ziemlich angeschlagenen) Gegner an die Wand spielen kann. Wie wenig Zugriff die Mannschaft mit ihrem direkten Spiel einem Gegner gewähren lassen kann. Wie schnell der Zug zum Tor kommen kann. Und vor allem auch wie kaltschnäuzig die Mannschaft vor dem Tor auftreten kann. Da war richtiger Torhunger erkennbar, der bislang oftmals fehlte.

Aus diesem Auftritt müssen die Zwettler jetzt die Kraft und das Selbstvertrauen für den Zieleinlauf im Titelrennen ziehen. Eine bessere Gelegenheit wird nicht mehr kommen.