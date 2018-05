Man kommt leicht ins Staunen, wenn Florian Metz seine größten Momente Revue passieren lässt. Einer, der die Anspannung in einem Wiener Derby erlebt hat, vor 40.000 Zuschauern in Bilbao die Nerven behielt und, nebenbei erwähnt, österreichischer Meister und dreifacher Cupsieger ist, wird für den SC Zwettl so bald nicht mehr auflaufen. Diese Erfahrung zu ersetzen, wird für die Verantwortlichen eine Aufgabe, die eigentlich nicht zu erfüllen ist.

Versuchen wird man es aber müssen, denn dass ein Fehlen von Metz eine Lücke in die, vor allem in der Innenverteidigung recht unerfahrene Mannschaft reißt, hat man im Frühjahr eindrucksvoll gesehen. Seit sechs Spielen steht der Kapitän nach überstandener Verletzung wieder in der Startelf, jene sechs Spiele blieben die Zwettler auch ungeschlagen, spielten erstmals (und dann gleich zweimal in Folge) in dieser Saison zu null und boten den Großen der Liga wieder ordentlich paroli – ein Auswärtssieg gegen Tabellenführer Leobendorf inklusive.

Es ist den Zwettlern zu wünschen, dass die Serie anhält, dann darf man in einer Woche wohl schon ohne jeden Druck im Derby antreten und dem Kapitän einen, wie Gregor Schmidt sagt, „schönen Abschluss seiner sehr erfolgreichen Karriere schenken.“