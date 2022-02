Zwei Ereignisse vom Freitag dominierten am Wochenende Gespräche der Waldviertler Sportfans. Dass die Waidhofner Kicker neuer Partnerverein des SK Rapid Wien sind, wohl mehr als die Gründung der „Volleyball-Bundesliga“ mit URW-Waldviertel-Obmann Peter Kirchmayr an der Spitze. Einzigartig ist beides. Kaum ein Sportklub in Österreich hat zuletzt einen so großen Sprung nach vorne gemacht wie URW – sportlich, aber vor allem strukturell und vermarktungstechnisch.

Dass andere Klubs davon lernen möchten, ist eine Riesenanerkennung. Selbes gilt für den SVW, auf den Rapid aufmerksam wurde. Abzuwarten ist, ob die Allianz über (wichtige) Marketingzwecke hinausgeht, sportliche Effekte eintreten – womöglich die diesbezügliche Nervosität beim NÖFV im Hinblick auf LAZ- & Akademien-Auslastung angebracht ist. Die Ereignisse eint, dass Topklubs mit Waldviertler Know-how ihre Entwicklung befeuern möchten. Das stärkt den Rücken der gesamten Region. Wenn die Vorhaben gelingen, umso mehr.