Die vergangenen Tage wurden von den tragischen Bildern aus Tschechien, dem Weinviertel und der Region Allentsteig überschattet. Tornado und Hagel führten zu massiven Schäden, es gab Tote, Verletzte und eine Flut an Menschen, die keine Sekunde zögerten und halfen bzw. noch helfen. Diese Welle der Hilfsbereitschaft ist enorm und zeigt, dass man das „Zusammenrücken“ in der langen Zeit des Abstandhaltens nicht verlernt hat. Innerhalb von wenigen Minuten waren Corona und Lockdown vergessen, es zählte nur der Wille, zu helfen und zu tun, was gemacht werden muss – egal, ob Beruf, Familie, ob Wochenende oder die Fußball-Europameisterschaft.

Die Helden standen diesmal auf den kaputten Dächern in Allentsteig und bewiesen, dass es nur gemeinsam geht, wenn solche Herausforderungen gestemmt werden müssen.

Beispielgebend ist das allemal. Es braucht ja nicht gleich in dieser Dimension sein, es reicht schon, vielleicht einmal zum Nachbarn zu schauen.