Umsichtig im Wald

Die Gemeinden Pölla, Zwettl, Allentsteig und Rastenfeld erhielten Schreiben von der Bezirkshauptmannschaft Zwettl, in dem auch darauf hingewiesen wird, wie sich ein jeder im Falle einer verhaltensauffälligen Wolfsbegegnung zu verhalten hat. Der Grund dafür: Ein Wolf hat sich einem Jäger entgegengestellt. Der Jäger vertrieb ihn durch einen Schreckschuss. Gruselige Begegnung, nicht?

TÜPL Allentsteig Begegnung mit auffälligem Wolf

Jeden Einzelnen von uns kann so ein Treffen mit dem Wolf passieren, wohl wenige von uns würden das mögen. Die Jägerschaft ist ausgerüstet, um einen Wolf mit einem Schreckschuss zu vergrämen und ihm zu erklären: „Halte Abstand von mir.“ Auch wenn die Behörde rät, ruhig zu bleiben, nicht wegzulaufen und durch Schreie einen Wolf zu vertreiben – ob das jeder kann? Auf jeden Fall sollte man beim Schwammerlsuchen in Wäldern mit Wolfssichtungen sehr umsichtig sein und den eigenen Hund an die Leine nehmen.