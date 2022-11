Viele Gründe zum Feiern

Ach ist das schön, auf die vergangene Woche im Bezirk Zwettl zurückzublicken, sich zu freuen, ohne schlechtes Gewissen, weil wissend, dass es auch viel Leid auf dieser Welt gibt. Viele „good news“ lesen wir in dieser Ausgabe! Eine Ehre, die 100-jährige Emilie Steinhauer anlässlich ihres Jubiläums kennenzulernen, vorbildlich ihre Haltung zum Leben. Wir gratulieren herzlich zum Geburtstag. Bei Michael Kolms Bärenhof möchte man gleich einen Tisch reservieren und bei ihm die zwei stabilen Hauben von Gault&Millau schmecken. Möglicherweise wird auch Husten schneller besser, wenn man seinen Kräutertee mit preisgekröntem Honig aus Zwettl trinkt?

Nicht zu vergessen der junge Handwerker, der sich mit den Weltbesten misst, Investitionen, die in die Zukunft unserer Kinder gesteckt werden plus eine Hommage an den Weinsberger Wald.

Ist es nicht freudvoll, all das mitzuerleben?