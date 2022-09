Dass die Krisensitzung beim SC Hartl Haus im Rücktritt des Trainers mündete, überraschte nach vier Runden doch, zumal Markus Dangl das Amt erst vor wenigen Wochen übernommen hatte. Es ist aber auch ein Indiz dafür, dass in Echsenbach nach dem Abstieg aus der Gebietsliga auch abseits des sportlichen Betriebs nicht alles eitle Wonne ist.

Will man sich langfristig stabilisieren, müssen beide Problemfelder angegangen werden. Jetzt gilt das Augenmerk aber dem Sportlichen. Vier Niederlagen aus vier Spielen sind ein lautes Warnsignal. Dass selbst Spieler, die im Frühjahr noch fast die Wende schafften, jetzt auslassen, ein weiteres. Johannes Grubeck hat als Feuerwehrmann schon einmal seine Qualitäten gezeigt, kann das auch jetzt wieder schaffen – vielleicht auch für länger?

Wie auch immer: Die Echsen müssen bald in die Spur finden. Sonst läuft die einstige Nummer zwei des Bezirks Gefahr, nach dem Durchmarsch in die 2. Landesliga (2012) selbiges in die andere Richtung zu „schaffen“, aus der Gebietsliga in die 2. Klasse abzurutschen, wie es Allentsteig 2011 und 2012 passiert ist.