Was uns das Klima kostet

Man hat keine Vorstellung davon, bis es passiert: Das Hagel-Unwetter im Juni mit tennisballgroßen Brocken (140 km/h kann ein solches Geschoß entwickeln) hat so viele Dächer in Allentsteig so massiv beschädigt, dass die Bewohner bis zum heutigen Tag mit der Reparatur und Erneuerung beschäftigt sind. Und ein Ende wird erst im Sommer in Sicht sein – falls das Wetter mitspielt.

Wir werden uns darauf einstellen müssen, dass die Extremwetter-Ereignisse wie Hagel zunehmen. Der Weltklimarat sagt nichts anderes, und heimische Landwirte erzählen schon seit Jahren von Veränderungen. Wetter ist chaotisch – und kann dermaßen zerstörerisch sein, dass Gärtner Adalbert Hackl im Juni des Vorjahres nur mehr auf einen Scherbenhaufen blicken konnte. 450.000 Euro bemisst er die Schadenshöhe.

Der Klimawandel ist da. Und er kommt uns immer teurer.

Allentsteig Dachreparaturen nach Hagelunwetter: Halbe Stadt in Provisorium