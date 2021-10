Wenn alle profitieren

So eine Stimmung würde sich so mancher Arbeitgeber wünschen: Beim Rundgang in der Caritas Recycling Werkstatt in Zwettl posierten die Mitarbeiter für die Kamera, jubelten und lachten. Voller Stolz zeigten sie ihre Arbeit.

Es ist eine wahre Erfolgsgeschichte: 2001 eröffnet, finden aktuell 29 Menschen mit Behinderung in der Werkstatt eine Arbeit. Restspulen aus der Textil-Industrie werden zur Wiederverwertung aufbereitet.

Von dem Angebot profitiert nicht nur die Industrie, sondern vor allem die Mitarbeiter selbst: Sie finden eine sinnvolle Beschäftigung und können Verantwortung übernehmen.

Die Gemeinde freut sich über ein „Nachhaltigkeitszentrum“ – nur wenige Meter von der Werkstatt entfernt rettet der Verein „Flotte Lotte“ alte Lebensmittel.

Es bleibt nur, sich mit den Mitarbeitern zu freuen und weitere 20 erfolgreiche Jahre zu wünschen!