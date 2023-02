Wer reist, hat sehr viel zu erzählen

Nicht jeder hat die Möglichkeit, Berufserfahrung im Ausland zu sammeln, manche wollen auch gar nicht und bleiben beruflich in der Region. Jede persönliche Entscheidung ist sicher richtig.

Spannend ist es doch aber immer wieder, wenn Menschen aus dem Bezirk ihre Erlebnisse im Ausland erzählen und sich auf Abenteuer erinnern. So wie Sepp Schierhuber, der es geliebt hat, mit seinem Lkw durch die Länder zu reisen, andere Kulturen dabei kennen zu lernen und ganz nebenbei dicke Freunde zu gewinnen. So wie Angelika Koll aktuell bei ihrem Auslands-Praktikum in der Bretagne, hatte auch Schierhuber stets seinen Fotoapparat dabei und jedes Erlebnis und Kollegen damit dokumentiert. Dicke Alben halten Momente ganz fest.

Die Berichte über die Auslandsaufenthalte bereichern uns, auch wenn wir nicht selber dabei sein konnten.