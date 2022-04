Zeit für Feiern

31 AVL-Spiele, davon 30 gewonnen. In der MEVZA-Liga, der mitteleuropäischen Elite, Sechster geworden. Den ÖVV-Cup gewonnen. Makellos durch die AVL-Play-offs gestürmt und sich am Ende verdient den Meistertitel geholt. Man muss diese Statistiken immer wiederholen, um sie nicht selbstverständlich werden zu lassen. Um zu zeigen, wie historisch diese Saison der Waldviertler Volleyballer gewesen ist, dass die beiden Titel eigentlich Draufgabe sind.

Dass URW ein verdienter Meister ist, darüber braucht man nicht viel diskutieren. Wer so eine Saison spielt, soll auch Meister werden. Gut, dass sich die Überform der Nordmänner auch in den Play-offs hielt. Die Union Waldviertel hat nach jahrelanger Aufbauarbeit endlich auch sportlich den Thron erklommen. Was Jugendarbeit, Vereinsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Strukturen angeht, stehen sie dort schon längst. Und sie werden an dieser Vormachtstellung weiter arbeiten. Aber jetzt sollen sie alle einmal ausgiebig feiern dürfen. Sie haben es sich verdient. Gratulation zum Meistertitel!