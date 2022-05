Zeit nutzen

Eine ziemlich eigenartige Saison in der 1. Landesliga biegt langsam auf die Zielgerade. Die wichtigen Entscheidungen sind längst gefallen. Damit ist auch bei Schrems und Zwettl die im Winter gar nicht so kleine Abstiegsgefahr längst weg.

Bei Schrems ist der Trend im Frühjahr positiv und wird es wohl auch in den letzten vier Spielen bleiben. Zwettl wurde in der Rückrunde arg gebeutelt, den letzten Platz in der Frühjahrstabelle noch zu verlassen, ist aber noch absolut drin, muss auch das Ziel sein. Die Leistungen gehen seit Wochen bergauf, dazu gibt es jetzt auch personell etwas mehr Luft.

Daneben hat der SCZ mit der Verpflichtung von Torwart David Affengruber schon erstmals bei der Zusammenstellung des Kaders für die kommende Saison für Aufsehen gesorgt – und das soll erst der Anfang sein. Auch Schrems hat Lebensversicherung Marek Jungr weiter gebunden. Dass sportlich alles entschieden ist, kommt den Klubs hier entgegen.

Garantie gibt es nie. Einen Kader einigermaßen in Ruhe zusammenstellen zu können, mehr Zeit zu haben, ist aber immer gut.