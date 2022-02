Zwei Seiten der Medaille

In den letzten sieben Tagen gab es unzählige Beschwerden darüber, was nicht funktionieren würde im Zusammenhang mit behördlichen PCR-Tests und Teststraßen überhaupt. Ganz oben im Forderungskatalog: In jedem Bezirk des Waldviertels müsse eine behördliche Teststraße eingerichtet werden. Gleich danach: Man müsse sich so lange in der Schlange dort anstellen, zu wenige öffentliche Toiletten seien vorhanden und drittens wünsche man, dass die Testergebnisse nicht so lange auf sich warten ließen. Ja, diese Beschwerden sind gerechtfertigt.

Was aber gar nicht zur Sprache kam, war das, was gut funktioniert hat: Dass Zwettl binnen kürzester Zeit den durch die Omikron-Welle verursachten Ansturm gut in den Griff bekam! Dass Bezirkshauptmannschaft, Polizei, Feuerwehr, Rotes Kreuz und Gemeinde alles tun, um uns allen das Leben in der Pandemie zu erleichtern. Danke dafür!