Drei Gemeinden aus dem Bezirk Zwettl ausgezeichnet

Sechs Gemeinden haben nach Abschluss des kompletten Lehrgangs „Kommunale Kommunikation“ der Akademie der Kultur.Region.Niederösterreich ihre Urkunden bekommen. Damit haben sie in zehn Modulen über die vielen Gangarten der Kommunikation für die Arbeit in den eigenen Gemeinden gelernt. Mit dem zehnten Modul über „Medienarbeit in der Gemeinde“ und damit ihrem Abschluss des Lehrgangs haben u.a. die Stadtgemeinde Zwettl sowie die Marktgemeinden Schwarzenau und Schweiggers eine Urkunde bekommen.

„Kommunikation ist wesentlich für das Gefüge einer Gemeinde“

Die Urkunden hat Kultur.Region.Niederösterreich-Geschäftsführer Martin Lammerhuber gemeinsam mit Lehrgangsleiter Wolfgang Gramann überreicht. Martin Lammerhuber: „Kommunikation ist wesentlich für das Gefüge und Netzwerk einer Gemeinde, vom Mundfunk über die Gemeindezeitung bis hin zu Social Media. Die Absolventinnen und Absolventen haben nun das Werkzeug in der Hand, ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger wissen zu lassen, was es über die Gemeinde zu wissen gibt. Nicht nur Gutes tun, sondern in diesem Falle auch viel darüber reden, schreiben und posten!“

Mehr Infos zum Programm der Akademie: www.kulturregionnoe.at

Eine Urkunde nahm auch Karl Klang für die Marktgemeinde Schwarzenau entgegen. Foto: Erich Marschik, ERICH_MARSCHIK