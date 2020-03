Zur konstituierenden Gemeinderatssitzung lud die Marktgemeinde Göpfritz an der Wild am 6. März in den Festsaal ein.

Der Altersvorsitzende Leopold Klein begrüßte die neuen Mandatare und führte nach der Angelobung die Bürgermeisterwahl durch. Auf die bisherige Bürgermeisterin Silvia Riedl-Weixlbraun entfielen alle 19 Stimmen.

Zu geschäftsführenden Gemeinderäten wurden Werner Scheidl, Peter Moser, Josef Fordinal, Regina Koller, Franz Bauer alle ÖVP sowie Roman Lintner SPÖ gewählt.

Aus dem Kreise der geschäftsführenden Gemeinderäte wurde Werner Scheidl einstimmig zum Vizebürgermeister gewählt. Für ihn beginnt die sechste Gemeinderatsperiode; die vierte als Vizebürgermeister.

Neue Mandatarin feierte Geburtstag

Anschließend wurden sämtliche Ausschüsse besetzt sowie die Ortvorsteher. Abschließend betonte die neue Bürgermeisterin, dass Sie sich die nächsten fünf Jahre mit voller Kraft und großem Engagement für das Wohl ihrer Gemeinde und deren Bürger einsetzen werde.

Nach der Sitzung wurde mit einem Gläschen Sekt auf die neue Gemeinderatsperiode angestoßen. Ebenfalls wurde der neuen Gemeinderätin Andrea Neuteufel zum Geburtstag gratuliert.

Zum Abschluss lud Vizebürgermeister Werner Scheidl in das Gasthaus Wildrast. Die Mandatsverteilung Marktgemeinde Göpfritz: 15 ÖVP, 3 SPÖ, 1 FPÖ.