Zum Thema „Licht und Finsternis“ gestaltete Stiftskapellmeister Marco Paolacci am Sonntagnachmittag mit seinen drei Chorensembles ein Advent- und Weihnachtskonzert in der Stiftskirche. Zu den Sängern gesellten sich vier Blechbläser, sodass genau 50 Mitwirkende auf der Bühne standen. Zuverlässige Begleiterin an der Orgel war Maria Grillenberger.

Gleich zu Beginn der Veranstaltung, zu der Franz Fischer begrüßte, sang der Stiftskirchenchor Lieder des steirischen Zeitgenossen Lorenz Maierhofer. „Himmlischer Adventjodler“ schuf mit fein gewobener Melodie einen zarten Einstieg. „´s wintert scho eina“ klang deutlich kräftiger. „Im Schein der Kerzen“ war ebenfalls eine Chorkomposition von Maierhofer, wurde aber vom Mädchenchor „Puellae Clara Vallensis“ dargeboten.

Die zehn Mädchen beeindruckten mit ihren jungen Stimmen – zart, aber gefestigt im Ton – und ihrem entschlossenen Auftreten. Der große Chor sang noch ein neues, sehr schönes Chorarrangement eines Zeitgenossen: „Kommet, ihr Hirten“ von Carsten Gerlitz. Dabei untermalten die samtenen Männerstimmen immer wieder den hellen Gesang der Frauen.

Elf besonders ausgewählte Stimmen fanden sich zum „ensemble anima mea“ zusammen. Sie traten in verschiedenen Gruppierungen auf. Als gepflegter Viergesang mit einer Neufassung von „Maria durch ein Dornwald ging“, alle zusammen, wenn sie mit „Puer natus in Bethlehem“ klar und schön die Geburt des Herrn verkündeten oder in einer gesangsbegeisterten Damenrunde mit einem „Agnus Dei“. Ein wunderschönes Sopransolo trug Romy Maria Mayer mit „Laufet, ihr Hirten“ von Michael Haydn vor.

Die Blechbläser widmeten sich Stücken von Henry Purcell und Felix Mendelssohn Bartholdy. Mit „Dem in der Finsternis“ von August Grell mahnte der Chor musikalisch. Franz Fischer erinnerte in seiner Moderation an die Greuel des Krieges. Aufmunternd und freudig zum Abschluss eine Neufassung von „O du Fröhliche – Halleluja“, wieder von einem Zeitgenossen, dem Südtiroler Herbert Paulmichl. Das Publikum sang abschnittsweise mit.