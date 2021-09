Mit seinen Songs ist "Josh." seit Jahren auf allen bundesweiten Radiosendern zu hören. Vor allem seit seinem Sommerhit „Expresso & Tschianti“ ist der Künstler aus Wien aktuell in aller Munde - oder besser gesagt in aller Ohren. Dem Organisationsteam rund um die Union Raiffeisen Waldviertel Volleyball und Alexander Leutgeb ist es gelungen, die Gruppe nach Zwettl zu holen.

Nach einer Durststrecke von zwei Jahren ohne Sportlerfest soll dieses Event für den Bundesligaverein auch eine Möglichkeit zur weiterhin erfolgreichen Finanzierung des Spielbetriebs sein. Das Konzert-Highlight des Jahres in Zwettl findet am 12. Oktober ab 18 Uhr in der Stadthalle Zwettl statt.

Volleyballverein startet mit Konzert neu durch

„Mir ist es ein Anliegen, dass sich durch derartige Veranstaltungen in Zwettl und in unserer Region etwas tut. Wenn sich dadurch für den Waldviertler Volleyballverein eine Möglichkeit gibt, finanziell erfolgreich zu arbeiten, so freut mich das sehr. Ohne derartige Unterstützung bei Auf- und Abbau wäre es ohnehin nicht möglich“, bedankt sich Alexander Leutgeb beim Team der Union Raiffeisen Waldviertel.

Der Obmann des Vereins sieht dies ähnlich: „Wir hatten jetzt zwei Jahre keine Möglichkeit für unser Sportlerfest. Daher ist dies ein guter Anlass, um etwas Neues zu probieren.“, erklärt Peter Kirchmayr.

Was es zu beachten gilt

Die Zutrittsberechtigung am Konzerttag richtet sich nach der aktuellen gesetzlichen „COVID”-Verordnung. „Wohnzimmertests” werden jedenfalls nicht akzeptiert. Für den Fall einer Anpassung der gesetzlichen „COVID”-Verordnung kann kein Ersatz geleistet werden (zB „1G-Regelung”). Die Rückerstattung des Ticketpreises ist nur bei ersatzloser Absage des Konzerts möglich. Tickets sind ab sofort bei den Funktionären des Volleyballvereins, bei der Firma Werbeprofi und auch online erhältlich, Näheres auf www.zwettlbraucht.at/JOSH