Hilfe für die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei

Die Bilder vom schweren Erdbeben Anfang Februar in der Türkei und in Syrien, bei dem 50.000 Menschen ihr Leben verloren haben und von dem laut UNO über 16 Millionen Menschen betroffen sind, erschütterten viele. „Wir wollen nicht wegschauen und auch einen Beitrag zur Linderung der Not leisten“, betont Hermine Hackl, die Präsidentin des Ökosozialen Forums Niederösterreich, das am 25. März um 17 Uhr ein Benefizkonzert im Stift Zwettl veranstaltet. Die Einnahmen kommen den Erdbebenopfern zugute.

Viele regionale Künstlerinnen und Künstler stellen sich dabei unentgeltlich in den Dienst der guten Sache. Zu hören sind Stiftskapellmeister Marco Paolacci, Sopranistin Martina Daxberger, Alexander Kastner mit der Trompete, die Kirchenchöre von Marbach am Walde und der Stadtpfarrkirche Zwettl sowie das Volksmusikensemble „Engelholzmusi“.

Eintritt sind freie Spenden. „Einerseits wollen wir mit den Spendengeldern aus diesem Konzert Nahrungsmittel- und Wärmepakete für die Hilfsaktionen der Caritas Österreich ankaufen. Andererseits wollen wir aber auch jenen großartigen Menschen aus den Hilfsorganisationen danken, die in den Katastrophengebieten unermüdlich im Einsatz waren und sind“, betont Hermine Hackl.

