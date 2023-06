Konzert im Truckerhaus Ungewöhnliche Klänge und Rhythmen in Gutenbrunn

Nach dem Konzert: Pavel Shalman, Luis Oliveira und Boki Radenkovic mit den Truckerhaus-Organisatoren Erwin van Dijk und Gerald Fragner (v. l.). Foto: Reinhard Hofbauer

D as Truckerhaus in Gutenbrunn veranstaltete am 9. Juni im Rahmen des Waldviertel-Festivals ein spezielles Konzert mit Musik vornehmlich vom Balkan und Osteuropa.

Die drei Musiker studierten und leben in Österreich, wo sie sich kennen lernten, doch sie stammen aus unterschiedlichen Ländern. Bandleader Pavel Shalman (Violine) ist russischer Jude aus St. Petersburg. Multi-Instrumentalist und Sänger Boki Radenkovic (Akkordeon und Gitarre) stammt aus Serbien. Erst in diesem Jahr stieß zum Duo der brasilianische Perkussionist und Schlagzeuger Luis Oliveira. Das hervorragende Trio spielte im voll besetzten Truckerhaus großteils instrumentale Eigenkomposition von Shalman und Radenkovic im Stil ihrer musikalischen Wurzeln aus Osteuropa und dem Balkan sowie einige Vokalstücke, ausdrucksstark gesungen von Boki Radenkovic. Das ganze Programm war vor allem rhythmisch sehr abwechslungsreich. Vertreten waren u. a. Klezmer – Hochzeitsmusik der osteuropäischen Juden im schnellen 2/4-Takt – und Balkan-Musik im 7/8-Takt sowie Roma-Lieder. Dazu kamen eine französische Musette im 3/4-Takt, eine italienische Tarantella, ein Walzer, ein Tango des argentinischen Komponisten Astor Piazzolla und ein Stück aus der brasilianischen Heimat von Luis Oliveira. Auch die großteils in Moll gehaltenen und schnell wechselnden Harmonien waren für mitteleuropäische Ohren etwas ungewöhnlich. Beeindruckend war das virtuose Können sowohl von Pavel Shalman auf der Violine als auch von Boki Radenkovic auf Akkordeon und Gitarre. Speziell die von beiden in rasantem Tempo unisono gespielten Soli rissen die Zuhörer immer wieder zu Begeisterungsstürmen hin. Dieses kaum bekannte, aber fantastische Trio passend zur aktuellen Roma-Ausstellung zu engagieren war mutig, aber der Erfolg gab den Organisatoren Erwin van Dijk und Gerald Fragner Recht. Gespannt sein kann man auf das Konzert der Nifty’s am 25. Juni mit einem Mix aus Klezmer und osteuropäischer Musik, aufgepeppt mit modernen Elementen.