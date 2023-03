Frühling ist's beim Musikverein Gutenbrunn

Musikverein-Obmann Martin Hausleitner freute sich auch über die vielen Musikerkollegen aus den Kapellen der Region. Bürgermeisterin Adelheid Ebner dankte den Musikern für ihren Einsatz und die gute Zusammenarbeit. „Es freut mich, dass so viele Jugendliche im Ensemble mitspielen, und das ist der guten Aufbauarbeit der Musikschule unter Leitung von Martha Lodi-Hobl zu verdanken“, meinte sie. Martin Hausleitner, in seiner Funktion als Bezirksobmann des Blasmusikverbandes überreichte gemeinsam mit Bezirksjugendreferentin Jasmin Haberzett die Jugendleistungsabzeichen, welche von Ensemblemitgliedern in den letzten drei Jahren erworben wurden. Im Anschluss konnte er mehrere Ehrenzeichen an langjährige Musikerkollegen übergeben.

Unter der Leitung von Kapellmeisterin Eva Hausleitner bot das Gutenbrunner Ensemble ein buntes Programm, durch das Anita Pleßberger und Martina Daubek führten. Zwischen den Musikstücken berichteten sie über die zahlreichen Aktivitäten 2022. Zur Anschaffung einer neuen Tuba wurden an diesem Abend Bausteine verkauft.

Beim Frühlingskonzert wurden zahlreiche Musiker geehrt: Friedrich Irk, Martin Hausleitner, Alfred Pflanzl, Eva Hausleitner, Adelheid Ebner; hinten: Bettina Ehrl, Michael Hausleitner, Barbara Hausleitner und Monika Eder. Foto: Dieter Holzer

Die Geehrten

Die Ehrenmedaille des NÖ Blasmusikverbandes in Bronze für 15-jährige aktive Musikausübung erhielten Monika Eder, Bettina Ehrl, Barbara Hausleitner, Michael Hausleitner und Friedrich Irk. Die Ehrenmedaille in Gold für 60 Jahre erhielt Ehrenmitglied Alfred Pflanzl. Kapellmeisterin Eva Hausleitner wurde die Ehrennadel für besondere Verdienste überreicht.

Ausgezeichnete Jungmusiker

Die Jungmusikerabzeichen in Bronze erwarben Simone Haberzett (Querflöte mit Auszeichnung), Hanna Neuninger (Querflöte), Selina Haberzett (Saxofon mit Auszeichnung), Sarah Wiesinger (Klarinette mit Auszeichnung), Laura Rafetseder (Klarinette), Thomas Weiß (Schlagzeug) und Noah Ballwein (Schlagzeug). Das Jungmusikerabzeichen in Silber erhielten Simone Haberzett (Querflöte), Denise Pleßberger (Querflöte), Helena Bauer (Querflöte), Sophie Hofer (Klarinette), und Viktoria Rumpold (Tenorhorn mit Auszeichnung). Mit Jasmin Haberzett (Querflöte) konnte erstmals eine Jungmusikerin des Musikvereins Gutenbrunn das Abzeichen in Gold erwerben.

