Reinhard Hörth veranstaltete anlässlich seines Jubiläums „50 Jahre Organist in Ottenschlag“ ein Benefizkonzert in der Pfarrkirche.

Gestaltet wurde das coronabedingt vom Vorjahr verschobene Konzert von acht musikalischen Wegbegleitern, vom Streicherensemble der Musikschule Ottenschlag und natürlich von Reinhard Hörth selbst bei allen Werken an der Orgel. Seine Gattin Beate und Simon Prinz spielten Violine, Dorothea Schwandt Violoncello und Erhard Grassmann Kontrabass. Michael Koch, der Leiter des Wachau-Chores Spitz und Musikschullehrer in Ottenschlag, war am Cembalo zu hören. Christopher Holzer war am Schlagzeug dabei. Durch das Programm führte der Obmann des Spitzer Wachau-Chores Claus Hamberger.

Gedenken an Altbürgermeister. Das Konzert wurde mit dem „Pie Jesu“ aus dem Requiem von Andrew Lloyd-Webber – in Gedenken an den zwei Tage zuvor verstorbenen ehemaligen Bürgermeister Paul Lenauer (93) – begonnen. Dieser war nicht nur der erste Lehrer von Reinhard Hörth, sondern er war auch lange als Organist und bis 1988 als Chorleiter tätig. Das ergreifende Vokalstück wurde von Sopranistin Alexandra Jäger gesungen.

Einer der Höhepunkte des Konzerts war das Orgelkonzert von Georg Friedrich Händel mit fast allen Beteiligten, ebenso bei der Kirchensonate in C-Dur von Mozart. Den Abschluss dieses hochkarätigen und mitreißenden Konzerts bildete „Three Pieces for Organ and Drumset“ von Michael Schütz. Dieses Werk bildete einen deutlichen Kontrast zu den anderen klassischen Werken und zeigte die musikalische Vielfalt im Schaffen von Reinhard Hörth.

Orden überreicht. Nach dem Konzert dankte Claus Hamberger Reinhard Hörth für den langjährigen Dienst an der Kirchenmusik. Pfarrmoderator Andreas Hofmann überreichte ihm im Namen der Diözese den Hippolyt-Orden. Als stellvertretender Vorsitzender des Pfarrgemeinderates bedankte sich Emmerich Weiß für die Gestaltung der vielen Messen und für mehrere Benefizkonzerte, deren Reingewinn – wie diesmal – für die Orgel verwendet wurde. Als Überraschung sang noch ein Quartett das Volkslied „O Herrgott, i hätt a Gebitt“.

Umfangreiches musikalisches Wirken. Reinhard Hörth erteilte schon 1968 als 15-Jähriger den ersten Unterricht am Akkordeon. 1970 hatte er seine erste Orgelstunde im Gymnasium in Krems. Wenig später sprang er für den verhinderten Organisten Paul Lenauer „mit schlotternden Knien“ ein. Von 1973 bis 1985 war Reinhard Hörth Lehrer an der Hauptschule Ottenschlag und bis 2013 Schulleiter an der Volksschule Ottenschlag. Dort führte er mit den Schülern neun Kindermusicals auf, von denen er sieben selbst geschrieben hat.

An der Musikschule Ottenschlag unterrichtete er mehrere Instrumente, 1992 wurde er Musikschulleiter. Er war seit 1965 in der Trachtenkapelle Ottenschlag tätig, von 1973 bis 2003 Kapellmeister. Auch beim Unionchor Ottenschlag wirkte er seit 1971 mit und übernahm 1997 die Chorleitung für Kirchenmusik. In den 70er-Jahren leitete er die Tanzband „Schlossgeister“, und bis jetzt ist er mit der Heurigen-Musikgruppe „Schlossheiligen“ aktiv. Seit 51 Jahren fungiert der Absolvent des Konservatoriums St. Pölten als Organist und wurde 1993 zum Chordirektor durch das Bischöfliche Ordinariat St. Pölten ernannt. Er bildete zwölf Jahre lang sechs Organisten aus.