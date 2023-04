Zwettl: Alex Miksch und Band überzeugen mit ihrem Blues

Alex Miksch und seine Band überzeugten mit bluesigen Tönen und rauer Stimme. Für das Gastspiel in der Syrnau wählte Alex Miksch jene Musiker, die auch sein neuestes Album mit ihm aufgenommen haben: Andreas Hellweger, Anna Anderluh, Philipp Moosbrugger und Jelena Popržan. Mit seinem neuestem Album „Krems“ erschien im Juni 2022 nun auch jener Liederzyklus in CD-Form, der 2020 im Rahmen des Festivals „Glatt&Verkehrt“ uraufgeführt wurde und in dem Alex Miksch sein Verhältnis zu seiner Heimatstadt und sein Aufwachsen in ihr thematisiert. Obmann Erwin Schierhuber und Peter Cerny waren genauso begeistert vom Konzert, wie die vielen Besucher des Abends, und freuen sich, das die Gitarre nach über 40 Jahren immer noch Miksch’s stetiger Begleiter ist.

