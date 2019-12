Aufmerksame Stille breitete sich am späten Sonntagnachmittag in der dicht besetzten Stadtpfarrkirche Zwettl aus, als der Chor der Zwettler Vocalisten in den Altarraum der Kirche einzog, wo bereits das Orchester der Zwettler Bachtage Platz genommen hatte. Die Aufführung des Oratoriums „Messias, 1. Teil – Weihnachten“ von Georg Friedrich Händel stand auf dem Programm.

Obwohl selbst krank und schwach, hatte der Komponist die christliche Heilsgeschichte nach Bibelversen in englischer Zusammenstellung vertont. Händel komponierte das dreiteilige Oratorium im Sommer 1741 in London, ein Jahr später wurde es in Dublin uraufgeführt.

Am Anfang des qualitativ hochwertigen Musikereignisses stand die schöne „Sinfonia“ des Orchesters. Als Gesangssolisten brachten sich vier Künstler ein. Susanne Moldaschl ist studierte Sopranistin und lebt in Brand. Sie ist im Musikschulverband Oberes Waldviertel als Gesangslehrerin tätig und gibt Liederabende. Christina Kramer, Alt, ist den Zwettlern ebenso ein Begriff wie Tenor Harald Adolf. Gerald Höbarth, Bass, der vierte Solist „im Bunde“, ist ebenfalls durch sein Wirken in verschiedenen Zwettler Musikgruppen bekannt, auch wenn der studierte Pharmakologe mittlerweile seinen Wohnsitz nach Perchtoldsdorf verlegt hat. Neben ihren herausragenden Soli wirkten die vier Sänger auch gleichsam als Erzähler, wenn sie in Rezitativen, teilweise mit Sprechgesang und gestützt durch einige wenige Instrumente, die Handlung „erzählten“.

Ein besonderes Erlebnis bot der große Chor, wenngleich krankheitsbedingt etwas dezimiert. Und dazu noch das zuverlässige Orchester! Berührend schön der Abschluss mit dem „Hallelujah“ aus dem zweiten Teil des Oratoriums. Einem internationalen Brauch folgend standen die Zuhörer dazu auf.

Erster Vorgeschmack auf Geburtstag von Adolf

Während Händel den „Messias“ einst in der Fasten- oder Osterzeit auf den Spielplan setzte, wurde der erste Teil in Zwettl als Weihnachtskonzert aufgeführt, um schon ein wenig die Würdigung des tüchtigen Dirigenten Joachim Adolf anlässlich seines runden Geburtstages anzubahnen, den er Anfang 2020 begeht.