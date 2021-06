Der schlicht ausgestattete Altarraum der Propsteikirche Zwettl bot am Freitagabend in interessanter Beleuchtung das passende Ambiente für das Konzert „Von den Höhen und Tiefen des Blechs“. „Eine Premiere in mehrfacher Hinsicht“, stellte Josef Koppensteiner fest.

Endlich wieder vor Publikum spielen

„Ich habe seit 15 Monaten nicht mehr gespielt und hätte schon fast meine schwarzen Schuhe nicht gefunden“, meinte Koppensteiner. Sein Freund Alexander Kastner trat im September des Vorjahres zum letzten Mal vor Publikum auf. Unter Einhaltung der Covid-Vorschriften wurden alle „erlaubten“ Plätze von Konzertbesuchern in freudiger Erwartung eingenommen. Und auch den zwei Blechbläsern war die Freude über diesen neuen Anfang deutlich anzusehen.

Mit der „Bläserweis“ des prominenten österreichischen Trompeters Hans Gansch holten die beiden Musiker die friedliche Abendstimmung in den Kirchenraum. Im „Zwiefachen“ von Franz Kaneftzky erzeugten sie mit den zwei Flügelhörnern deutlich verschiedene Klangerlebnisse, wenn sie sich einander zuwandten oder wenn sie sich zum Publikum hinwendeten. Gewechselt haben sie auch Rhythmus und Tonart. In dem uralten Stück „Fanfare 4 Oktaven“ von Gottfried Reiche tanzten die hohen Töne des einen Flügelhorns gleichsam leichtfüßig zum sonoren Klang des anderen.

Doch das Programm mit zwölf Punkten enthielt auch Zeitgenössisches. „Sun-dried-flowers“, ein musikalisches Geburtstagsgeschenk von Maximilian Kastner an seinen Vater Alexander, erfuhr ebenso seine Uraufführung wie „L’esprit chaleureux“ von Philipp Manuel Gutmann. Schon öfter mit Eigenkompositionen aufgetreten ist Josef Koppensteiner. „Ich tu mich schwer damit, einen passenden Titel für meine Stücke zu finden“, klagte er. Passend zum aktuellen Tagesthema damals entstand „Ever Given“, wo in der Uraufführung eine Loopstation sozusagen als dritter Musiker mitwirkte.

Interessant die „Fünf Sätze aus Pulcinelle“, die auf Kompositionen von Giovanni Battista Pergolesi beruhen. „Um 1920 hat Igor Strawinsky daraus ein Ballett geschrieben“, erzählte Alexander Kastner. Pablo Picasso entwarf für die Aufführung in Paris Kostüme und Bühnenbild. „Ich übernehme nun den stilvollen Part der Violine“, kündigte Arrangeur Kastner an. Und Koppensteiner vertrat mit der Tuba den Reigen der anderen Instrumente. Berührend klang „Tears for Pachebel“, ein Stück, in dem die Arbeit von Komponisten dreier Jahrhunderte vereint ist: Johann Pachebel, Eric Clapton und die zeitgenössischen Arrangeure Kastner und Koppensteiner. Die Melodie klang vertraut, steckte doch „Tears in Heaven“ von Eric Clapton mit drinnen.

Den friedvollen Ausklang des Konzerts bildete die Zugabe „Der Irrseer“, traditionelle Blasmusik in Kleinstbesetzung, vom Duo Christoph Moschberger und Hans Gansch erprobt.