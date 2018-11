Er gastierte schon einmal in Zwettl und kam am Freitag, 2. November, wieder in den Hamerlingsaal, diesmal allerdings nicht mit dem italienischen Singer-Songwriter Pippo Pollina, sondern mit seinem Trio: Roberto Petroli. Schulleiter und Musiker Gerhard „Haddi“ Uitz hatte die drei italienischen Musiker für ein Konzert eingeladen und damit dem Publikum einen außergewöhnlichen und wunderbaren Abend beschert.

Nach drei anstrengenden Tagen im Tonstudio setzten sich die Musiker am Donnerstag ins Auto, um direttissimo von Zürich nach Zwettl zu fahren und im Hamerlingsaal („Der besten Location, die ich mir vorstellen kann“, so Uitz) zu spielen.

Roberto Petroli widmete den Abend seiner Lieblingsinsel Ischia („La Mia Isola“), die ihm sehr viel bedeutet. Der Klarinettist und Saxofonist ist ein Meister seiner Instrumente, ein „Geschichtenerzähler“, der seine Instrumente „sprechen“ lässt, und man fühlt sich von seinen Kompositionen getragen und mitgenommen auf eine Reise nach Italien. Unterstützt wurde er dabei bestens von Stefania Verità mit dem Cello und Gianvito di Maio am Piano.

Aber nicht nur musikalisch bot der Abend, der eigentlich viel mehr Besucher verdient hätte, beste Unterhaltung, die drei Musiker verzauberten das Publikum auch mit ihrem Charme.

Übrigens: Roberto kommt nächstes Jahr wieder nach Zwettl – mit Pippo Pollina.