Acht junge Talente baten am Samstagabend zu ihrem Weihnachtskonzert in die Stadtpfarrkirche Zwettl. Unter der dezenten Leitung von Romy Mayer brachten Sänger und Musiker dem zahlreich erschienenen Publikum schöne Musik für eine besinnliche Stunde zu Gehör.

Romy Mayer ist den Zwettlern durchaus bekannt. Während ihrer Pflichtschulzeit, dem Besuch der „Musikmittelschule“ im Stift und bis zur Matura an der HLW war sie begeisterte Sängerin in den jeweils ihrem Alter entsprechenden Zwettler Chören wie Mini Voces und TVB sowie als Mitwirkende der Theatergruppe Zwettl. Mittlerweile nimmt Romy neben ihrer Ausbildung zur Volksschullehrerin auch Gesangsunterricht am Konservatorium für Kirchenmusik in St. Pölten und privat in Wien.

Von Bartholdy bis zu John Lennon

Ebenfalls bekannt ist David Göls als guter Organist und als Pianist in Veranstaltungen wie „Klassik um 5“. Zu den beiden gesellte sich noch David Blabensteiner, Show-erprobtes Multitalent aus Lichtenau, mit Klavier, Gitarre und kräftigen Rhythmen am Cajon, der auch gleich einige Eigenkompositionen beisteuerte. Gesanglich wirkten weiters drei Mädchen der Musikschulen Martinsberg und Ottenschlag und zwei Gäste mit.

Zu Beginn des Konzerts spielte David Göls auf der Orgel zart, fast tänzerisch „Kommst du nun, Jesu vom Himmel herunter“ von Johann Sebastian Bach. „Ma sogt, waun´s schneit“ von den Seern, „Zion streckt ihre Hände aus“, ein Kunstlied aus dem Oratorium „Elias“ von Felix Mendelssohn Bartholdy und „Happy xmas“ („War is over“) von John Lennon in schönen Arrangements für die Mitwirkenden erfreuten die Zuhörer.

Dazu a cappella „Gott b´hüte dich“ und ein „Ave Maria“ als Duett von Romy und Kathrin Fichtinger sowie „´s Liacht is do“ von Stoahoat & Bazwoach. Texte mit weihnachtlichem Inhalt ergänzten das Programm, das beim Publikum gut ankam. Für lange anhaltenden Applaus wurde mit einer Zugabe gedankt: „Something about Christmas time“.