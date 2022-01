Manu Delago bringt die Natur in Zwettler Eventraum

Manu Delago, der 1984 in Innsbruck geborene Hangspieler, Perkussionist und Komponist, hat in Zwettl eine begeisterte Fangemeinde. Das war am Freitagabend bei seinem fünften Konzert für die „syrnau“ im sparkasse.event.raum klar zu erkennen. Delago stellte seine neueste CD „Environ Me“ in einem kürzeren, aber außergewöhnlichen Konzert vor, ganz den Covid-Regeln entsprechend.

Der Künstler betrat alleine die mit Gongs, Scheinwerfern, Trommeln, aber hauptsächlich Schlaginstrumenten dicht bestückte Bühne. Drei große Videobilder im Hintergrund des Ganzen zeigten einen Mann, der in der Dämmerung ein kleines Lagerfeuer betreute, das allmählich erlosch. Das war der Moment, wo der Künstler mit melodischem Hangspiel begann. Er setzte gleich einmal drei Instrumente dieser Gattung ein. Angenehme Töne von friedlich plätscherndem, ruhigen Wasser wechselten mit spannungsgeladenen Effekten, immer mit passenden Videos aus der Natur präsentiert.

Beat des Gehens und Laut der Rohrdrommel

Delago versteht es generell gut, Eindrücke aus unserem Umfeld, aus dem Leben, aber auch Feuer, Wasser und Luft in Klängen auszudrücken. So wird der Segelflug eines Paragleiters von zwei Orgelpfeifen begleitet, die in der Luft ihre typischen Töne erklingen lassen. Er führt den rhythmischen Beat des Gehens und Laufens in den vier Jahreszeiten instrumental vor.

Er zeigt Videos von fünf Lieblingstieren und unterlegt ihre typischen Geräusche mit seiner Musik: das Balzen des Auerhahns, das Klopfen eines Schwarzspechts, das Quaken eines Laubfroschs und die Laute von Wechselkröte und Rohrdommel. Natürlich dürfen auch Techniklärm, Sport und der Wald nicht fehlen.

Kontrabässe im früheren Wald platziert

Mit „Trees for the wood“ hat sich Manu Delago; der immer wieder für Umweltprojekte eintritt, einen Traum erfüllt. 2020 lud er genau 20 Künstler des Kontrabasses in Tirol für seine Filmaufnahmen in einen lichten Nadelwald ein, um die Verbindung, aber auch die gegenseitige Abhängigkeit von Mensch und Natur deutlich zu machen. An einer Stelle, wo früher einmal alle Bäume gefällt worden waren, platzierten die Künstler ihre Kontrabässe.

Der Track wurde aufgenommen – mit Wald- und Windgeräuschen – den Delago auf der Bühne musikalisch untermalt. Finanziert hat er das Ganze mit Mitteln aus dem Projekt „Klimafitter Bergwald“ des Landes Tirol. Als Musiker und Filmcrew auf die Gage verzichteten, pflanzten sie einen Wald aus Bergulmen. Und der Wald wächst!

Zur Person

Manu Delago besuchte das Musikgymnasium seiner Heimatstadt, absolvierte das klassische Schlagwerkstudium am Tiroler Landeskonservatorium und an der Universität Mozarteum und ging dann nach London, wo er Jazz-Schlagzeug studierte. Seit 2007 hat er in über 20 Ländern auf fünf Kontinenten konzertiert. 2012 trat er als Solist im London Symphony Orchestra auf, und zwar am Hang.