Musikalischer Frühlingsbeginn in Altmelon

Passend zum Frühlingsbeginn folgten zahlreiche Gäste der Einladung der Blasmusikkapelle Altmelon zum diesjährigen Frühjahrskonzert, das am Samstag, dem 25. März, im Turnsaal der Volksschule Altmelon stattfand.

Mit frischem Schwung wurde das Konzert von den AJOs - dem Altmeloner Jugendorchester - eröffnet. Neben den Piraten der Karibik und einem Marsch wurden witzige Soloeinlagen dargeboten.

Unter der Leitung von Kapellmeisterin Daniela Bauer und Kapellmeisterstellvertreter Peter Waldbauer folgte anschließend ein abwechslungsreiches Konzertprogramm. Die musikalische Reise begann mit dem Konzertmarsch Sympatria und führte über klassische Klänge und Polkamelodien zu den Höhepunkten „The Greatest Showman“ und „Les Miserables“.

Im Rahmen des Konzerts überreichte Alois Klonner in seiner Funktion als Bezirkskapellmeisterstellvertreter zahlreiche Ehrenzeichen an langjährige aktive Mitglieder des Musikvereins. Eine besondere Auszeichnung erhielt Ehrenobmann Stefan Rauch, der das Orchester seit mehr als 60 Jahren mit Freude und Engagement am Flügelhorn unterstützt.

In den letzten Jahren ist der Musikverein Altmelon zu einem stattlichen Orchester angewachsen. Zahlreiche Jungmusiker haben ein Jungmusikerleistungsabzeichen erworben und wirken nun mit Begeisterung in den Reihen der Musikkapelle mit. Besonders erfolgreich war Lisa Höfinger auf der Querflöte, die das Jungmusikerleistungsabzeichen in Gold abgelegt hat.

Bei Imbissen, Mehlspeisen und Getränken fand der gelungene Konzertabend einen gemütlichen Ausklang.

Ehrungen

· Ehrennadel für besondere Verdienste (Jugendreferentin, Leiterin AJO): Johanna Bauer

· 15 Jahre: Petra Freyenschlag, Natalie Frühwirth, Franz Pfeiffer, Bettina Rauch, Verena Pleitner, Melanie Maurer, Stefan Wagner

· 25 Jahre: Reinhard Pölzl, Manfred Stiedl, Sylvia Stiedl

· 40 Jahre: Kurt Böhm, Barbara Kaltenberger, Johann Strohmayer, Franz Waldbauer

· 60 Jahre: Stefan Rauch

