Es war ein beeindruckender Auftakt zum Konzert des Männerchores der Bolschoi Don Kosaken am Nachmittag des Festes Fronleichnam in der Zwettler Stiftskirche: Zehn Sänger mit ernster Miene, gestiefelt, in schwarzer Kleidung, mit reichlich Goldborten verziert, erfüllten den Kirchenraum mit ihrem mächtigen Gesang, begleitet vom lebhaften Akkordeonspiel ihres musikalischen Leiters. Dem folgte „nach einem Jahr voller Einschränkungen“ die herzliche Begrüßung durch Pater Tobias Lichtenschopf zum Konzert. Er sprach im Namen des Abtes und der Mitbrüder.

Insgesamt 60 Sänger im Chor

In einem sakralen Lied trat ein junger Tenor mit freundlichem Blick und heller Stimme vor die ernst und finster blickende Schar der mit sonorem Klang untermalenden Sangeskollegen. Insgesamt gehören den Bolschoi Don Kosaken rund 60 ausgebildete Sänger an, die ausschließlich Opernsolisten waren. Und Sologesang in schöner Form boten alle zehn Gäste im Stiftskonzert.

Die Sänger nutzten ganz unterschiedliche Chorliteratur. Aufgeführt wurden sakrale, feierliche Lieder aus der Russisch-orthodoxen Liturgie, die Komposition „Heiliger Gott“ von Peter Iljitsch Tschaikowsky oder „Die Legende der zwölf Räuber“, die erst später in „Klosterlegende“ umbenannt wurde. Dem stand ein Block fröhlicher, unbeschwerter russischer Volkslieder gegenüber. Da wurden das „Schneegestöber“ und das „Liebchen“ besungen. Ein Lied des Basso profondo, des seltenen, ganz tiefen Basses, ließ ebenso aufhorchen wie ein echt kosakisches Lied mit großartiger Begleitung auf dem Akkordeon.

Die Moderatorin des Konzerts verwies auf das 100-jährige Bestehen der Bolschoi Don Kosaken, deren Chöre seit 40 Jahren auf Konzerttourneen unterwegs sind. Und dass sie alljährlich am 23. Dezember im Wiener Konzerthaus auftreten.

Zum Abschied erklangen so bekannte Melodien wie die „Arie des jungen Zarewitsch“ oder das Lied, das „Schwarze Augen“ besingt. Zugabe war das populäre russische Volkslied „Kalinka“.