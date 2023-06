Timna Brauer und Jannis Raptis zu Gast in Gutenbrunn

Dabei griffen sie auf den uralten jüdischen Liederschatz aus dem spanischen, jemenitischen und arabischen Raum zurück. Die Musikstücke stammten aus dem religiösen Bereich, dem Familienleben und Festen in der Gemeinschaft. Die Künstler zeichneten sich durch eine virtuose Beherrschung ihrer Instrumente Gitarre, Busuki und Darabuka aus. Ihre Stimme benutzte Timna Brauer manchmal wie ein Instrument. Ihre Bühnenpräsenz war sehr überzeugend und mitreißend. „Es ist ein seltener Genuss ein solches Ensemble in unserer kleinen aber feinen Bühne genießen zu dürfen“, meinte Obmann Erwin van Dijk in seiner Begrüßung.