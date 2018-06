Österreich übernimmt heuer wieder den EU-Ratsvorsitz. Aus diesem Anlass gestaltete Chorleiter Joachim Adolf mit den Zwettler Vocalisten am Abend des 26. Mai im Sparkassensaal ein Konzert unter dem Motto „Europa singt“. Dabei wurde einer musikalischen Reise durch die Europäische Union ein gesanglicher Streifzug durch die österreichischen Bundesländer vorangestellt.

Den Anfang machte allerdings ein neues Zwettl-Lied, für das Josef Hüttner ein Gedicht geschrieben hatte. Er bat den Musiker Adolf, der auch durch das Konzert führte, diesen Text „Zwettl, Zwettl, du bist ma so li a b“ zu vertonen, was dieser auch erfolgreich erledigte.

Die folgenden Lieder aus den Bundesländern erinnerten nicht nur an Österreichs abwechslungsreiche Landschaft, sondern indirekt auch an die vielen Regionen der EU. Das Singen der burgenländischen Landeshymne „Mein Heimatvolk, mein Heimatland“ begleitete Joachim Adolf auf der Gitarre. Zu den Liedern einiger anderer Bundesländer nannte er kreativ tätige Zwettler „Zuagroaste“, die die Kulturszene der Stadt mitgestalten.

Neuer Teil wurde mit Vorarlberger Landeshymne eröffnet

Mit der Landeshymne Vorarlbergs begann ein neuer Teil des Konzerts. Da die Waldviertler die Mundart im Ländle nicht verstehen würden, trug der Chor „Du Ländle, meine teure Heimat“ in Hochdeutsch vor. Und so geschah es dann auch mit den 15 landestypischen Volksliedern aus 15 Staaten der EU, die 1998, bei Österreichs erstem EU-Ratsvorsitz, noch alle EU-Mitgliedsstaaten repräsentiert hatten. Und nun – 20 Jahre später - führten die Zwettler Vocalisten die Europa-Kantate „Kommt, Lilien und Akeleien“ in Zwettl auf.

Zur Darbietung dieses Werkes vom in Linz geborenen Pädagogen, Komponisten und Dirigenten Gunter Waldek zogen noch acht Bläser in den Saal ein. Sänger und Instrumentalisten brachten sodann mit den 15 Liedern in stilistisch traditioneller Bearbeitung interessante Abwechslung in das Konzert, wenn die Stimmen der Frauen oder der Männer deutlich hervortraten oder wenn einzelne Instrumente mit ihrem betonten Spiel vor dem Ensemble gefielen wie die Piccoloflöte als „Weidenpfeiflein“ im finnischen Beitrag.

Zur Verabschiedung Großbritanniens aus der EU und als Geburtstagsständchen für eine Dame aus dem Chor erklang „Toast a pot“. Dem Publikum hat es sehr gut gefallen. Den feierlichen Schluss bildete die gemeinsam gesungene Niederösterreichische Landeshymne „O Heimat, dich zu lieben“.