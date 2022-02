Spinning Wheel im Truckerhaus in Gutenbrunn

Für ein paar Stunden entführte „Spinning Wheel“ das Publikum im Truckerhaus am Freitag, 11. Februar, mit ihrer Musik nach Irland, Schottland und in die Bretagne (Frankreich). Zuletzt war die Band vor 20 Jahren bei einem der legendären Folkfestivals in Gutenbrunn zu Gast. Mit glasklarer Stimme sang Danika Ruso Lieder auf Englisch, Gälisch oder seltenen Sprachen wie der von der Isle of Man. Flankiert wurde sie von Bernhart Ruso und Fabian Zechmeister, die eine Flut von verschiedenen Instrumenten dabei hatten.

Traditionelle Instrumente schwedischer Volksmusik

Außergewöhnlich war auf jeden Fall die Nyckelharpa, ein Streichinstrument, das einen fixen Platz in der schwedischen Volksmusik hat. Die Tunes und Reels handelten oft von traurigen Liebesgeschichten, zu denen Danika die passenden Erzählungen wusste. Es war ein perfekter Folkabend, bei dem auch Irish Stouts nicht fehlten.

