„Zusammenspiel“, so lautet der Titel des von Stiftskapellmeister Marco Paolacci konzipierten Konzertfestivals in Stift Zwettl.

Das Zusammenspiel funktioniert auf vielen verschiedenen Ebenen: zwischen den Musikern auf der Bühne, den Gästen und den Künstlern, den Räumen und der Musik, der Kunst und Kultur im Kloster und der Kulinarik. „Dass die beiden heute auftretenden Künstler sehr beliebt sind, kann man an der großen Zahl der Gäste ablesen“, stellte Paolacci am Samstagnachmittag in seiner Begrüßung in der Stiftskirche fest. Das Konzert gestalteten Elisabeth Ullmann auf der Egedacher-Orgel und Ludwig Güttler, Trompete, mit zehn weiteren Blechbläsern.

Trotz hervorragender Darbietungen lag über dem Ganzen eine leise Melancholie, galt es doch, die beiden Musiker aus ihren bisherigen Funktionen zu verabschieden. Die Organistin feierte mit dem Konzert ihren musikalischen Abschied aus Stift Zwettl, der Solist auf Trompete und Corno da caccia wird nächstes Jahr mit kleinerer Besetzung auf Besuch zurückkehren – für einen Gottesdienst, eine Matinee, und zwar „zurück zu den Anfängen“ mit Orgel und Trompete.

Konzert zum Erwandern war Experiment

Nach der Laudatio für jeden der beiden Ausnahmekünstler überreichte der Abt hohe Auszeichnungen. Elisabeth Ullmann, die 1983 das Orgelfest im Stift gründete und mit Unterstützung ihres Mannes Wolfgang Bigenzahn bis 2008 leitete, erhielt den Hippolytorden in Gold, die höchste diözesane Auszeichnung. Ludwig Güttler, künstlerischer Leiter des Musikfestes von 2008 bis 2017, wurde für seine nahezu 40-jährige Tätigkeit als Musiker im Stift mit dem päpstlichen Silvesterorden ausgezeichnet.

Das Wanderkonzert am Samstagabend bezeichnete der künstlerische Leiter des Festivals als Experiment. Er durfte sich über einen wahren Erfolg freuen. Beginnend in der Bibliothek, begrüßte das La Folia Barockorchester auf original alten Instrumenten. In Gruppen erwanderten die Konzertbesucher sodann das Dormitorium, das Heilige Grab, das Oratorium, die Abtei sowie Kreuzgang und Kapitelsaal, wo sie jeweils von einem Künstler mit einem Solo auf Violine, Violoncello oder Theorbe und einem Blockflötenduo erwartet wurden. In der Abtei erklärte Kunsthistoriker Andreas Gamerith verschiedene Kunstschätze und historisches Inventar. Abschließend trafen sich alle wieder in der Bibliothek, wo das Orchester konzertierte.

Ein Erlebnis der besonderen Art waren die Veranstaltungen am Sonntagnachmittag. Im Künstlergespräch bot Marco Paolacci die Gelegenheit, den gefragten Geiger und Leiter des La Folia, Robin Peter Müller, besser kennenzulernen und Details über das nach dem Gespräch aufgeführte Oratorium „La Resurrezione“ zu erfahren. La Folia – im Barock ein Begriff für eine künstlerische Haltung der Freiheit und überbordende Kreativität – setzte mit der Aufführung des Werkes, das Georg Friedrich Händel 23-jährig 1708 als Auftragswerk in Rom komponiert hatte, einen absoluten Höhepunkt. Standing Ovations und begeistertes Lob waren die Reaktion der Zuhörer.