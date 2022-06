„Zusammenspiel“: Ein Highlight im Zwettler Stift

Werbung Wiedereröffnung Anzeige McDonald‘s ist nach Umbau wieder zurück

Das Konzertfestival „Zusammenspiel“, mit viel Liebe und Fachkenntnis von Stiftskapellmeister Marco Paolacci konzipiert, wird heuer an den beiden Wochenenden von 2. bis 10. Juli in Stift Zwettl stattfinden. „Dabei richtet Zwettl ein Fest aus, das im internationalen Vergleich gut herzeigbar ist – aufgrund der großartigen Künstler, der wertvollen Orgel und der besonderen Räume der Aufführungen“, sagt Paolacci.

Das Festival beginnt am 2. Juli gleich mit einem der Höhepunkte. Die österreichisch-englische Star-Sopranistin Anna Prohaska, begleitet vom La Folia Barockorchester, besingt in „Celebration of Life in Death“ Hoffnung und Trauer in Zeiten der Pandemie. Ein weiterer Schwerpunkt der Programmgestaltung bezieht sich am Abend auf das 300-jährige Bestehen des Stiftsturmes.

Mit einem Freiluftkonzert vor dem Turm, das wieder Mitglieder von La Folia gestalten, mit Texten, gelesen von Burgschauspielerin Anne Bennent, mit Daten und Fakten, von Stiftsarchivar Andreas Gamerith präsentiert, und mit Marco Paolacci an der Egedacher Orgel, wird der festliche Anlass zelebriert. „Im besten aller Fälle wird der Turm noch von der Abendsonne geküsst“, merkt der Stiftskapellmeister dazu lächelnd an.

Der folgende Sonntagvormittag gehört Ludwig Güttler und seinem musikalischen Abschied von Stift Zwettl. Der Künstler auf Trompete und Corno da caccia tritt schon um 9.30 Uhr im Eröffnungsgottesdienst und danach in der Matinee mit einer ursprünglichen Formation, „sozusagen back to the roots“ nennt das Paolacci, zum Musizieren an.

Besuche zum Genuss in der Orangerie gipfeln am Nachmittag in der Präsentation von Marco Paolaccis CD „… un italiano a Zwettl …“. Im Künstlergespräch erfahren die Zuhörer von Aufnahmeleiter und Tonmeister Benno Kalechyts interessante Details über die Arbeit an der berühmten Orgel. Den Abend beschließt Christoph Stradner, Solocellist der Wiener Symphoniker, in der Bibliothek mit Solo-Suiten von Johann Sebastian Bach.

Das zweite Konzertwochenende beginnt bereits am Freitag, 8. Juli. „Die Wiener Choralschola überreicht einen musikalischen Blumenstrauß mit Gregorianischem Choral und früher Mehrstimmigkeit“, gibt Programmgestalter Paolacci einen Hinweis.

Passend zum Thema wird am Samstagnachmittag in die Orangerie geladen, dreht sich doch alles um Kaffee. Johann Sebastian Bach hat das damals so besondere, exotische Getränk in seiner „Kaffeekantate“ verewigt. Drei Solisten und ein Auswahlorchester bieten ein Bild jenes Mädchens, das seinen Vater mit der Kaffeesucht in den Wahnsinn treibt.

„Mit einem besonderen Konzert in einer speziellen Location endet der Tag“, stellt Marco in Aussicht. „Im romanischen Dormitorium singt Antje Rux in klarem Sopran Lieder nach Texten des Mystikers Angelus Silesius. Begleitet wird sie von Lee Santana auf der Laute.“

Festgottesdienst mit Starorganist Kogert

Das Festival endet am Sonntag, 10. Juli, mit einem Festgottesdienst, musikalisch gestaltet vom Gastorganisten Wolfgang Kogert an der Egedacher Orgel. Dieser „organist in residence“ kommt am Nachmittag zum Künstlergespräch in die Orangerie.

Und der Stiftsorganist betont: „Jeder, der auf Blechbläser fokussiert ist, der die geballte Kraft dieser Musik liebt, sollte am Sonntagnachmittag den Auftritt der Vienna Brass Connection im Abteihof nicht verpassen. 17 Blechbläser und drei Schlagzeuger machen Eindruck.“ Dieses Abschlusskonzert beginnt mit Wolfgang Kogert in der Stiftskirche.

Info bei Manfred Bretterbauer unter Telefonnummer 02822 20202 – 57.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.