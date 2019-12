Das Ensemble „Quintbrass“ und die Mundartdichterin Isolde Kerndl boten Sonntagabend in der Stadtpfarrkirche Zwettl mit „stille“ eine vorweihnachtliche Konzertstunde.

„Stille und Blechbläser bilden normalerweise keine sinnliche Einheit“, gestand Manfred Hofer in seiner Begrüßung. Aber die gut überlegte Stückwahl, oftmals in eigenen Arrangements der Musiker, dazu die treffenden Texte von Isolde Kerndl, ergaben eine besinnliche Adventstunde.

"De schene Musi besiegt jed´n Zweife, an Musikant hoit nia da Teife"

Die Blechbläser widmeten sich Klassikern berühmter Komponisten wie „Präludium & Fuge in g-moll“ von Johann Sebastian Bach oder dem „Adagio“ aus dem „Posaunenkonzert“ von Leopold Mozart. Dazu mischten sie volkstümliche Melodien in Form einer „Irischen Weise“, eines spanischen, sowie einiger deutscher und englischer Weihnachtslieder ins Programm. Altbekanntes wie „Pachelbel´s Drummerboy“ klang in neuem Arrangement interessant. Walzerklänge im „Vierteljahrhundert Walzer“ bereicherten das Musikangebot.

Dazwischen ließ Isolde Kerndl mit treffenden Texten aufhorchen. Sie sprach unter anderem die „g´hoame Zeit“ in den „Waldviertler Dörfern“ an und betonte, „dass es nicht selbstverständlich ist, Zeit zum Zusammensetzen zu finden“. Sie unterhielt mit der Geschichte von einem beschwipsten Familienvater, der genau am Heiligen Abend sein Auto in den Straßengraben manövriert und dem von einem ungeliebten „Engel“ geholfen wird. Sie beschrieb eine Frau, die ewig mit Mann und Hund keppelt und wann und wie man heute „Sternderl schaut“. Den Musikanten sicherte sie zu: „De schene Musi besiegt jed´n Zweife, an Musikant hoit nia da Teife.“