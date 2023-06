Ein Tag für- und miteinander in der Volksschule Göpfritz

Ein tolles Programm bot sich den Schülern der Volksschule Göpfritz bei einer Kooperation zwischen Community Nurse, Nachbarschaftshilfe Plus, Topothek und dem Roten Kreuz mit der Schule. Bei der Aktion „Miteinander füreinander“ gaben die diversen Organisationen Einblick in ihre Arbeit.

Die Topothekare der Gemeinde Göpfritz zeigten den Kindern etwa Gegenstände, welche früher im Schulalltag verwendet wurden und nahmen die Kinder mit zu einer Reise in die Vergangenheit. Das Rote Kreuz gab den Kindern die Möglichkeit, ein Rettungsauto von innen zu sehen. Mit der Nachbarschaftshilfe Plus mussten die Kinder schließlich Rätsel lösen, Geschichten nachspielen und vieles mehr. Mit der Community Nurse gab es Einblick in einen Tag von „Oma Erni“ und alltäglichen Herausforderungen von älteren Menschen.